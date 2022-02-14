Üye Girişi
Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezindeki kurslar için kayıt devam ediyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezindeki kurslar için kayıt devam ediyor

14.02.2022 13:56
Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezindeki kurslar için kayıt devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde, fotoğrafçılık, diksiyon, akademik yazım teknikleri ve tez yazma kuralları konusunda düzenlenen kurslar için kayıt sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde, fotoğrafçılık, diksiyon, akademik yazım teknikleri ve tez yazma kuralları konusunda düzenlenen kurslar için kayıt sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Gençlik Merkezinde, gençlerin her alanda kendilerini yetiştirebilmeleri yönünde kurs açmaya devam ediyor.

Bu kapsamda fotoğrafçılık, diksiyon, akademik yazım teknikleri ile tez yazma kuralları konusunda kurs kayıtları başladı.

Kurslara 25 Şubat'a kadar kayıt yaptırılabilecek.

Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, Ravza Caddesi Kızıltepe Kavşağında bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine kayıt yaptırabilir.

YORUMLAR
500

Mardin Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezindeki kurslar için kayıt devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
13:28 Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıkmıştı! Emine Erdoğan: En hafif seyriyle geçiriyorum
13:21 Galatasaray'da Torrent'e de yol görünüyor! Gomis, yeni hoca adayı Buruk'u takip etmeye başladı bile
13:21 Yayında ses operatörüne tokat atmıştı! Muharrem Sarıkaya köşesine geri döndü
13:13 Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!
13:11 Kılıçdaroğlu'na "faturanı ben ödeyeceğim" dedi, sosyal medya kullanıcıları atağa geçti: Benim faturamı da öde!
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabasında para karşılığı birlikte olduğu kızı öldürdü! Tam 2 yıl sonra karısına anlattı, şimdi demir parmaklıklar arkasında
12:29 Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:01:46. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezindeki kurslar için kayıt devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement