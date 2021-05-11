Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Iraklı ailelere yardım etti - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Iraklı ailelere yardım etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan, kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan Iraklı 4 aileye yardımda bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan, kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan Iraklı 4 aileye yardımda bulundu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çoğunluğu çocuklardan oluşan 4 haneye bayramlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvurulması üzerine sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler ekipler tarafından ziyaret edildi. Vali Demirtaş'ın selamlarını ileten ekipler, yanlarında getirdikleri bayramlık giysi ve ayakkabıları, çocuklara hediye etti. Aileler ve çocuklar, Vali Demirtaş ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Son Dakika

ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı

Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi

Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?

Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması

İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi

Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi

Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu