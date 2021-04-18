Mardin Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıyor - Son Dakika

Mardin'de Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere gıda kolileri hazırladı.

Daha önce Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvuran ve sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere bulgur, makarna, toz şeker, mercimek, sıvı yağ, nohut, çay, zeytin, salça, pirinç gibi temel gıda maddelerinden oluşan binlerce gıda kolisi ulaştırılacak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Artuklu ilçesinde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gıda kolilerini ulaştırıyor.

Artuklu ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar gıda kolisi almak için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvuru yapabilir.

Yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç vatandaşların başvuruları ise bir yakınları tarafından yapılabilir.

İlçede oturan vatandaşların ise kaymakamlıklara başvuru yapmaları halinde sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere gıda kolisi verilecek.

Vatandaşların başvuru bilgisi için Büyükşehir Belediyesinin çağrı hattı ALO 153'ü arayabileceği belirtildi.