Mardin Büyükşehir Belediyesi il genelinde deneme sınavı yapacak - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrenciler için deneme sınavı düzenleyecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız tarafından, il genelinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin sınava hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla ücretsiz deneme sınavı gerçekleştirilecek.

412 okulda eş zamanlı gerçekleştirilecek deneme sınavına 8. sınıf düzeyinde 17 bin 819, lise düzeyinde 11 bin 326 öğrenci katılacak.