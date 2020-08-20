Mardin Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek gibi uçan ve yürüyen haşerelerin bulundukları alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerce, Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün belirleyip onay verdiği ilaçlarla, kent merkezi ve ilçelerde dere yatakları, su birikintileri, fosseptikler, çöp konteynerleri, göl, gölet, kanal, bataklıklar, kuyular, hurdalık alanlarda larvaları olan sivrisinek, karasinek gibi uçan, yürüyen haşerelerle mücadele ediliyor.

Ekipleri, program dahilinde çalışmaları yürütülüyor. İlaçlama çalışmalarını kasım ayına kadar devam ederken, kasım ayında sonra ise kışlık ilaçlama dönemi başlayacak.