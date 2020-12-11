Mardin Büyükşehir Belediyesi kaçak hafriyata geçit vermeyecek - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemini hayata geçirerek kaçak hafriyat dökümünün önüne geçecek.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, kent genelinde kötü görüntü oluşturarak çevreye zarar veren hafriyat sorununu ortadan kaldırmak için çalışma yapıldı.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, bu kapsamda Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi (HYBS) ile kaçak döküm gibi çevreye zarar veren olayları en aza indirilerek çevre kirliliğinin önüne geçilecek.

Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi başvuru sonucu taşıma belgesi alan araçlara, HYBS kapsamında GPS uygun takip cihazları ve damper sensörleri takılacak. Bu sistem sayesinde kentte istenmeyen yerlere kaçak hafriyat dökümleri önlenecek, hafriyat araçlarının aşırı hızları anlık belirlenecek ve belirlenen güzergah dışında taşıma yapmamaları kontrol altına alınarak kaza olayları azaltılacak.

Daha temiz ve kontrol edilebilir bir çevre için başlatılan bu sistemle, döküm sahalarının doluluk ve yoğunluk oranları kontrol edilebilecek.