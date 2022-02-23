Mardin Büyükşehir Belediyesi KADES'i tanıttı - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi KADES'i tanıttı

23.02.2022 12:46
Mardin Büyükşehir Belediyesi KADES'i tanıttı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı için stant açtı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı için stant açtı.

Kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım etmek amacıyla geliştirilen KADES uygulaması tanıtımı için Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 2 alışveriş merkezi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında tanıtım stantları açıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında açılan stanttı ziyaret ederek, uygulama hakkında bilgi aldı.

Daire Başkalığına bağlı ekiplerce, stantlarda şiddetle mücadele, toplumsal farkındalığın arttırılması ile KADES uygulaması tanıtımı yapıldı.

Stantları ziyaret eden 782 kadının telefonlarına KADES uygulamasını indirildi. Uygulamayı telefonlarına indiren kadınlara çeşitli hediyeler takdim edildi. Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören stantlar yaklaşık 2 hafta açık kalacak.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Demokrasi, 15 Temmuz, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesi KADES'i tanıttı - Son Dakika


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