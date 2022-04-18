Mardin Büyükşehir Belediyesi asfalt üretecek - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kurulumu devam eden ve 20 milyon liraya mal olan asfalt plenti ile şehrin ihtiyacı olan sıcak asfaltı üretecek.

Asfalt plentinin kurulumu, Mardin Büyükşehir Belediyesine ait taş ocağı ve konkasörün bulunduğu alanda tüm hızıyla devam ediyor.

Kurulumunun tamamlanmasıyla alanda bulunan taş ocağından çıkarılacak malzeme ile daha kısa sürede asfalt üretimi sağlanacak.

Hava şartları uygun olduğu takdirde saatte yaklaşık 240 ton sıcak asfalt üretimi hedefleniyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bu yıl programlarında 100 kilometre sıcak asfalt bulunduğunu, bunun da yaklaşık maliyetinin 200 milyon lira olduğunu söyledi.

"Bu sene ihaleyi iptal ettik. Kendi plentimiz, taş ocağımız, konkasörümüz ile sıcak asfaltı kendi elemanlarımızla üreteceğiz." diyen Demirtaş, Mardin'e kalıcı eser bırakmaya devam edeceklerini belirtti.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bunun gibi projeler şehrin için kalıcı eserler. Mardin Büyükşehir Belediyesi bir daha sıcak asfalt ihalesine çıkmayacak. Asfalta harcanacak imkanlar ile şehrin başka sorunları çözülecek. Şehrin geleceğe daha sağlam basması için böyle kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz."