Mardin Büyükşehir Belediyesi asfalt üretecek - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin Büyükşehir Belediyesi asfalt üretecek

18.04.2022 12:33
Mardin Büyükşehir Belediyesi asfalt üretecek

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kurulumu devam eden ve 20 milyon liraya mal olan asfalt plenti ile şehrin ihtiyacı olan sıcak asfaltı üretecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kurulumu devam eden ve 20 milyon liraya mal olan asfalt plenti ile şehrin ihtiyacı olan sıcak asfaltı üretecek.

Asfalt plentinin kurulumu, Mardin Büyükşehir Belediyesine ait taş ocağı ve konkasörün bulunduğu alanda tüm hızıyla devam ediyor.

Kurulumunun tamamlanmasıyla alanda bulunan taş ocağından çıkarılacak malzeme ile daha kısa sürede asfalt üretimi sağlanacak.

Hava şartları uygun olduğu takdirde saatte yaklaşık 240 ton sıcak asfalt üretimi hedefleniyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bu yıl programlarında 100 kilometre sıcak asfalt bulunduğunu, bunun da yaklaşık maliyetinin 200 milyon lira olduğunu söyledi.

"Bu sene ihaleyi iptal ettik. Kendi plentimiz, taş ocağımız, konkasörümüz ile sıcak asfaltı kendi elemanlarımızla üreteceğiz." diyen Demirtaş, Mardin'e kalıcı eser bırakmaya devam edeceklerini belirtti.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bunun gibi projeler şehrin için kalıcı eserler. Mardin Büyükşehir Belediyesi bir daha sıcak asfalt ihalesine çıkmayacak. Asfalta harcanacak imkanlar ile şehrin başka sorunları çözülecek. Şehrin geleceğe daha sağlam basması için böyle kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz."

Mardin Büyükşehir Belediyesi asfalt üretecek
Mardin Büyükşehir Belediyesi asfalt üretecek
Mardin Büyükşehir Belediyesi asfalt üretecek
Mardin Büyükşehir Belediyesi asfalt üretecek
Mardin Büyükşehir Belediyesi asfalt üretecek

YORUMLAR
500
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Makedonya'da iftar verdi Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Makedonya'da iftar verdi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesi asfalt üretecek - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
13:27 Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
13:08 Hırsızlar sert kayaya çarptı! Demir sopalı yaşlı kadından örnek savunma
13:01 İstanbul için korkutan rapor! Olası bir 7.5'lik depremde bu 13 ilçe ve 91 bin 81 bina yıkılacak
12:56 Eski sevgiliden akılalmaz intikam: Arabasına rujla küfürler yazdı
12:56 Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum
12:50 CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: Ya cevap ver ya hesap ver!
12:26 Hakan Ural eleştirilere "Sevmek suç mu" notuyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 13:48:26. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin Büyükşehir Belediyesi asfalt üretecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement