Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklar için trafik eğitim parkı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara trafik bilincini aşılamak için 'trafik eğitim parkı' yapacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, öğrencilere trafik bilincini aşılamak, trafik kurallarını teorik ve pratik olarak öğretmen amacıyla 6 bin 910 metrekare üzerine trafik eğitim parkı yapılacak.

Park içerisinde eğitim binası ve çocukların eğitim alacağı, caddeler, sokaklar, kavşaklar, bisiklet yolları, üst geçit, hemzemin geçit yaya kaldırımları yer alacak

Tamamen çocuklara uygun şekilde dizayn edilen trafik eğitim parkında, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 4. ve 5. sınıfa giden öğrencilere teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada trafik dersleri verilecek.