Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden engellilere destek - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda sosyal belediyeciliğe önem veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ihtiyaç sahibi 270 engelli vatandaşın, ihtiyaçlarını giderdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkan Vekili Abdullah Yenigün, sosyal belediyeciliği önemseyen bir anlayışla her zaman için engelli vatandaşların yanından olduklarını kaydetti.

Bir telefon kadar yakın olduklarını dile getiren Yenigün, "Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde kurulan Alo 153 hattı ile engelli vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Bu hat üzerinden istedikleri zaman bize ulaşıp sorunlarını dile getirebilirler. Engelli vatandaşlarımızın tıbbi ihtiyaçlarını giderdiğimiz gibi şu anda ibadethane ve hastane ulaşımı gibi insani ihtiyaçlarını gideriyoruz." dedi.