Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yol çalışması - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla, Göllü-Gökçe-Ortaköy grup yolunda asfaltlama çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özellikle ağır tonajlı araçların güzergahı olan ve kullanılamaz hale gelen Göllü-Gökçe-Ortaköy'ü birbirine bağlayan 4 bin metrelik yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, söz konusu yolun daha çok ağır tonajlı araçlar tarafın ağır kullanıldığını belirterek, " Kızıltepe'den Nusaybin'e gidecek ağır tonajlı araçlar bundan sonra Artuklu merkezi kullanmadan yaklaşık 15 kilometre kestirmeden, virajları dolanmadan şehir merkezinde trafiği aksatmadan Göllü, Gökçe ve Ortaköy üzerinde Nusaybin-İpek yoluna kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Aslan, yolun çok kullanılmasından dolayı genişliğini 10 metreye çıkaracaklarını dile getirdi.