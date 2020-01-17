Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna 25 araç daha eklendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna 25 araç daha eklendi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna 25 araç daha eklendi

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi, MARSU Daire Başkanlığına 25 yeni iş makinesi alarak araç filosunu artırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna 25 araç daha eklendi, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi, MARSU Daire Başkanlığına 25 yeni iş makinesi alarak araç filosunu artırdı.


Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Daire Başkanlığına alınan 25 yeni iş makinesi için belediye yerleşkesinde program düzenledi. Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kurum müdürleri, daire başkanları, siyasi parti temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in yapmış olduğu duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bir iş makinesine binerek, yetkililerden bilgi aldı.


Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, burada yaptığı konuşmada, kent genelinde birinci vekalet döneminde yaklaşık 1,4 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi. Vali Yaman, "Şuana kadar 200 milyon civarı bir yatırım yaptık. Bundan sonraki dönem içinde çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Hibelerimiz, borçlanmalarımız, merkezi idareden gelecek olan katkılarımızla beraber arkadaşlarımız 2020 programını da süratle hazırladılar ve havaların iyi olmasıyla birlikte hep beraber tekrar yatırım hizmetlerine devam edeceğiz" dedi.


Mardin'in Türkiye'de en fazla görülmesi arzu edilen illerin başında geldiğine dikkat çeken Vali Yaman, konuşmasına şöyle devam etti:


"Mardin bölgenin ve Mezopotamya'nın en önemli illerinden bir tanesi. 2018 ve 2019'da önemli sayıda turist ağırladık. 2018'de 3,5 milyon, 2019'da 5 milyon turisti ağırladık. Bunların geçen seneki sayılarından 1 milyonu yatılı turist. Otelciler ve turizmcilerle yaptığı görüşmede 2020'de yok sattıklarını söylediler. Bu kadar cazip hale gelen bir şehirde yatırımları hızla devam ettirmeniz gerekiyor çünkü bu şehrin ihmal edilmiş bir sürü sıkıntısı vardı. 2,5 senede çok önemli bir kısmı çözmüş olduk. Yeterli mi, yeterli değil. Nüfus artıyor, yeni ihtiyaçlar oluşuyor işte bu nedenle kurumsal kapasitemizi artırmak zorundayız. Daha önce kiralık olan araçlarımızı şuanda yeni ve kendi mülkümüz hale getirecek planlar yaptık. İnşallah, 25 aracı önümüzdeki günlerde Mardin'in hizmetine sunacağız."


MARSU Genel Müdürü Eşref Dağdelen de yeni alınan araçların hayırlı olmasını dileyerek 25 iş makinesinin tedariki için yaklaşık 12 milyon lira civarında yatırım gerçekleşeceğini açıkladı. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
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