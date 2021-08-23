Üye Girişi
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları etkinliklerinin sona ermesiyle öğrencilere hediye dağıtıldı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları etkinliklerinin sona ermesiyle öğrencilere hediye dağıtıldı

23.08.2021 13:49
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları etkinliklerinin sona ermesiyle öğrencilere hediye dağıtıldı, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği yaz spor okullarının sona ermesiyle, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından öğrencilere hediye takdim edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği yaz spor okullarının sona ermesiyle, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından öğrencilere hediye takdim edildi.

Belediyenin ilgili kurumlarıyla hafta içi ve hafta sonu olmak üzere düzenlendiği futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi kurslarına 7-14 yaş ve 14-18 yaş grubu çocuklar kayıt yaptırdı. Futbol branşında 130, basketbol branşında 100, voleybol branşında 100 ve masa tenisi branşında 40 sporcu olmak üzere 370 öğrenci bu branşlardaki faaliyetlere katıldı. Yaz spor kurslarına katılan, tüm öğrencilere tişört, şort, tozluk, ayakkabı, top, raket gibi toplamda bin 380 parça spor malzemesi Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından takdim edildi.

Yaklaşık 450 tane öğrenciyi yaz kurslarına aldıklarını aktaran Vali Demirtaş, "Şu an yaz kursları hemen hemen bitmek üzere. Eylül ayının birinci haftasında inşallah okullar açılacak. Bizim temel amacımız çocuklarımızın boş zamanlarını çok güzel bir şekilde değerlendirmekti. Hem onların daha sağlıklı yetişmeleri. Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesinden hareket ederek biz çocuklarımızı bu yaz kurslarında çok güzel bir eğitime tabi tuttuk. Onlar bu pandemi dolayısıyla hem sıkılmamış oldular hem de çok güzel bir eğitim almış oldular. Onları, ailelerini ve onlara eğitim veren öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tüm arkadaşlarımıza da bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Bu çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğer bu çocuklarımızı çok iyi yetiştirirsek Türkiye'nin geleceğinin çok daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Kurslara katılan 10 yaşındaki Yakup Yılmaz, "Bize kurs öğrettiler çok güzeldi. Eğlendik. Valimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mardin büyükşehir belediyesi olarak yaz okulunda gençlerle buluştuklarını söyleyen büyükşehir belediyesi antrenörü Faris Çalbay, "İlk başta 30-40 öğrenci ile başladık. Şimdi 130-140 öğrenciyle antrenman yapıyoruz. Haftanın 7 günü biz burada antrenman yapıyoruz. Bize burada desteklerini esirgemeyen sayın valimize ve büyükşehir belediye genel sekreterimiz Murat Süzen'e çok teşekkür ediyorum. Gençler adına güzel bir sosyal etkinlik oldu. Bunun devamını diliyorum. Hayırlısıyla pandemi sürecini bir atlatalım daha güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları etkinliklerinin sona ermesiyle öğrencilere hediye dağıtıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları etkinliklerinin sona ermesiyle öğrencilere hediye dağıtıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları etkinliklerinin sona ermesiyle öğrencilere hediye dağıtıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları etkinliklerinin sona ermesiyle öğrencilere hediye dağıtıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları etkinliklerinin sona ermesiyle öğrencilere hediye dağıtıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları etkinliklerinin sona ermesiyle öğrencilere hediye dağıtıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları etkinliklerinin sona ermesiyle öğrencilere hediye dağıtıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mahmut Demirtaş, Mardin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları etkinliklerinin sona ermesiyle öğrencilere hediye dağıtıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı 14:27 Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu 14:21 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu Bolu'da bu işi yapan tek kadın! 14:09 Bolu'da bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" diyenlere inat 3 yıldır usta olarak çalışıyor
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu 14:02 Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu Stadın zeminini yetiştiremeyen Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak 13:40 Stadın zeminini yetiştiremeyen Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı 13:22 Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı
Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu 12:28 Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor 12:09 Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Son Dakika Haberleri
14:20 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu
14:19 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı
14:09 Bolu'da bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" diyenlere inat 3 yıldır usta olarak çalışıyor
14:03 'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o anları anlattı
14:01 Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu
13:45 İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıran kişilerdeki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
13:42 EPDK, tabela ve pompa fiyatı birbirini tutmayan akaryakıt bayilerine inceleme başlattı
13:39 Stadın zeminini yetiştiremeyen Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak
13:27 Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız
13:22 Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Göç konusuyla ilgili tüm adımları atmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Göç konusuyla ilgili tüm adımları atmaya devam edeceğiz         
14:27
71 yaşında okuma yazma öğrenen Ayşe teyze hayatını kaleme aldı 71 yaşında okuma yazma öğrenen Ayşe teyze hayatını kaleme aldı         
14:24
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o anları anlattı 'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o anları anlattı         
14:04
İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıran kişilerdeki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıran kişilerdeki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla         
13:45
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız         
13:28
Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor         
12:32
Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış         
12:24
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi         
11:10
Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu         
10:47
Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü         
10:45
İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi         
10:19
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı         
09:54
Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi         
22:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 14:34:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları etkinliklerinin sona ermesiyle öğrencilere hediye dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement