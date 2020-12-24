Büyükşehir Belediyesi Noel öncesi manastır ve kiliseyi dezenfekte etti - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Noel ayininin düzenleneceği manastır ve kiliseyi dezenfekte etti.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde bir arada yaşadığı hoşgörü kenti Mardin'de, Süryaniler yarın manastır ve kilisede Noel ayini düzenleyecek.

Bu kapsamda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kovid-19 önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uyarak sınırlı sayıda katılımla düzenlenecek Noel ayini öncesi, tarihi Deyrulzafaran Manastırı ve Kırklar Kilisesi'nde dezenfekte çalışması yürüttü.

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, dezenfekte çalışmasının yapılmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.