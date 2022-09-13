Ömerli'de asfalt çalışması - Son Dakika
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Ömerli'de asfalt çalışması

13.09.2022 16:06
Ömerli'de asfalt çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ömerli ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ömerli ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığının bu yıl kentin dört bir yanında başlattığı yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 10 ilçenin kırsal mahallelerine 750 kilometre sathi kaplama ile asfaltlama yapılarak programlanan çalışmaların yüzde 95'i bitirildi.

Asfalt pletinde üretilen sıcak asfalt, Ömerli ilçe merkezindeki 54. Sokak'ta serilmeye başlandı. İlçe merkezinde bulunan caddelerin tümü kısa sürede asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Ömerli ilçesinde bu yıl 50 kilometre sathi kaplama ve 20 bin metrekare kilitli parke döşeme yapılarak ilçenin yol sorunu büyük oranda çözüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ömerli'de asfalt çalışması - Son Dakika

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