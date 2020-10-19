Mardin Büyükşehir Belediyesi personeline hizmet içi eğitim - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Kamu İhale Kanunu ile ilgili belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi, Mardin Kent A.Ş ve Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na bağlı personellere yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunları ile ilgili hizmet içi eğitim verildi.

Kamu İhale Kurumu Eğitim Başkanlığınca, Büyükşehir Belediyesine görevlendirilen Kamu İhale Uzmanı Hüseyin Oktar tarafından Kültür Turizm ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisi Konferans Salonunda verilen hizmet içi eğitim iki gün sürdü.