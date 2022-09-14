Üniversiteyi kazanan öğrencilerden Vali Demirtaş'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversiteyi kazanan öğrencilerden Vali Demirtaş'a teşekkür ziyareti

14.09.2022 17:12
Üniversiteyi kazanan öğrencilerden Vali Demirtaş'a teşekkür ziyareti

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi hazırlık kurslarına katılarak üniversiteyi kazanan öğrenciler, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi hazırlık kurslarına katılarak üniversiteyi kazanan öğrenciler, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisi tarafından açılan Güzel Sanatlar ve Konservatuvar hazırlık kursları ile üniversite hayallerini gerçekleştiren öğrencilerle bir araya geldi.

Sanat Akademisinde açılan kurslarda eğitim gören öğrenciler, çeşitli üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi, müzik ve resim bölümlerini kazanarak hayallerine kavuştu.

Öğrenciler Vali Demirtaş'a gerçekleştirdikleri ziyarette teşekkür etti.

Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime destek amaçlı açılan kurslara katılan öğrencilerin üniversiteyi kazandıklarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Eğitime destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Demirtaş, "Sanat Akademimizde bağlama; gitar, ney, resim, kağıt rölyef sanatı, hat, sinema ve tiyatro atölyesi ile halk oyunları gibi farklı branşlarda açılan kurslarda sanat eğitimi almak isteyen öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bu kurslara gelen yoğun ilginin ardından öğrencilerimizin hayal ettikleri bölümleri kazanmalarını görmek bizi son derece mutlu etti. Eğitme destek amaçlı her zaman gençlerimizin yanında olacağız. Üniversiteyi kazanan gençlerimize başarılar diliyor, öğretmen ve eğitmenlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Mardin Valisi Demirtaş, gençlerle bir araya geldi Mardin Valisi Demirtaş, gençlerle bir araya geldi Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti
Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversiteyi kazanan öğrencilerden Vali Demirtaş'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:31 Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı
16:29 Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Altay Bayındır'ın yıllık maaşı 20 milyon arttı
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsizce karşılık veren Miçotakis'i Bakan Çavuşoğlu muhatap aldı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz
16:10 ABD'de hapishanedeki bir mahkuma defalarca "Baby Shark" şarkısı dinletilerek işkence edildi! Hücresinde ölü bulundu
16:09 Beşiktaşlı Nathan Redmond, Premier Lig'den özür diledi! "Bundan daha iyi bir atmosfer yok"
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan katılamayacak! İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek isim...
16:04 Tarkan'ın İzmir konserinden elde ettiği geliri bağışladığı kurumlar belli oldu
15:57 Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat! Deliller yetersiz bulundu
15:58 Sosyal konut projesinde iller arasında fiyat farkı ne kadar? TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı
15:43 Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 17:12:57. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversiteyi kazanan öğrencilerden Vali Demirtaş'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement