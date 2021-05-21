Mardin Büyükşehir Belediyesi yaralı at ve eşeği tedavi için İstanbul'a gönderdi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca yaralı halde barınağa getirilen ve bir süre tedavileri yapılan at ve eşek, İstanbul'a gönderildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kentte sokak hayvanlarının aşı, tedavi ve kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda yaklaşık 15 günce köpek saldırısına uğrayarak yaralanan ve doku kaybından dolayı durumu ağır olan eşek merkeze bağlı hizmet veren Sokak Hayvanları Hastanesine getirildi.

Eşeğin uzman ekipler tarafından gerekli tedavisi yapıldı.

Arka ayak kaval kemiği kırık olarak Midyat ilçesinden getirilen yaralı at da Sokak Hayvanları Hastanesinden tedavi altına alındı.

Durumları iyi olan at ve eşek, tedavilerinin devamı için Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından, İstanbul'daki Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Çiftliğine gönderildi.

Tedavilerinin diğer aşamaları burada yapılacak.