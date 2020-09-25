Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri fırınları denetledi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınları denetledi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında merkez Artuklu ilçesi başta olmak üzere tüm ilçelerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürerek halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerde bulundu.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte hizmet veren fırınlarda denetim yapan ekipler, fırın sahipleri ve çalışanlara pandemi sürecinde alınan tedbirleri hatırlattı, yayınlanan genelgeler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Denetimde, gramaj, eldiven, bone, ürünlerin son kullanım tarihleri kontrol edildi, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulması gerektiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:03 - Kaynak: AA
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