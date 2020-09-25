Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri fırınları denetledi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri fırınları denetledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınları denetledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınları denetledi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında merkez Artuklu ilçesi başta olmak üzere tüm ilçelerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürerek halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerde bulundu. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte hizmet veren fırınlarda denetim yapan ekipler, fırın sahipleri ve çalışanlara pandemi sürecinde alınan tedbirleri hatırlattı, yayınlanan genelgeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Denetimde, gramaj, eldiven, bone, ürünlerin son kullanım tarihleri kontrol edildi, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulması gerektiği belirtildi.

Son Dakika

Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti

Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti

Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi

Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var

Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı

MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu

Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı