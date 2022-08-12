Mardin'de 24 çocuk oyun grubu hizmete sunuldu

Mardin Büyükşehir Belediyesince, kentte yapılacak 100 çocuk oyun grubundan 24'ü tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından kentte çocuklar için 100 çocuk oyun grubu kurma yönündeki çalışmalar sürüyor.

15'i Kızıltepe ilçesinde, 9'u Derik ilçesinde olmak üzere 24 çocuk oyun grubu montajı tamamlanarak çocukların hizmetine sunuldu.

Diğer çocuk oyun gruplarının daha önce belirlenen noktalara kurulması için çalışmalar devam ediyor.