Mardin Büyükşehir Belediyesinden 20 bin aileye ramazan yardımı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi tespit ettiği 20 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımına başladı.

Sosyal Hizmet Daire Başkanlığınca hazırlanan gıda kolileri ekiplerce vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli yardımları yapacaklarını belirten Demirtaş, 10 ilçemizde tespit edilen 20 bin aileye ramazan paketlerini ulaştıracaklarını ifade etti.

Çölyak hastalarına yönelik çalışmaların da devam ettiğine işaret eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Mardin'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak amacıyla 7 bin 652 üniversite öğrencisinin hesaplarına 7 milyon 652 bin liralık nakdi destekte bulunduk. Ramazan ayında 10 ilçemizde farklı tarihlerde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve belediyeler iş birliğiyle iftar programları düzenleyerek vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik ruhuyla; sofralarımızı paylaşacağız, kardeşliğimizi pekiştireceğiz, hep birlikte orucumuzu açacağız inşallah."