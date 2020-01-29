Son Dakika › Güncel › Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuklara pizza ikramı - Son Dakika
Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuklara pizza ikramı
6 saat önce
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'daki depremzede çocuklara pizza ikram etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:42 Kaynak: AA
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'daki depremzede çocuklara pizza ikram etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda mardinmasa ekipleri Elazığ Çadırkentte çocuklarına pizza dağıttı.
Vali Yaman, çocukların psikolojik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, depremzedelerin yarasının sarılması amacıyla ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirtti.
Son Dakika Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı kurtarma çalışmalarında 'Lazer Tarayıcı Cihaz' kullanıldı Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi