Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuklara pizza ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuklara pizza ikramı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuklara pizza ikramı

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'daki depremzede çocuklara pizza ikram etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuklara pizza ikramı, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'daki depremzede çocuklara pizza ikram etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda mardinmasa ekipleri Elazığ Çadırkentte çocuklarına pizza dağıttı.

Vali Yaman, çocukların psikolojik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, depremzedelerin yarasının sarılması amacıyla ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirtti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Yaman, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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