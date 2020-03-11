Mardin Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması

6 saat önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı ile il genelindeki okul ve toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına hız verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı ile il genelindeki okul ve toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına hız verildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde bulunan tüm okullar ve toplu kullanım alanlarında, zararlı bakteriler, haşere, bakteri, mantar ve mikroplara karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bin 200 okulda öğrencilerin sıklıkla kullandığı mekanlar, kapı, pencereler ve korkulukları dezenfekte ediyor.

Vali Yaman, toplu kullanım alanlarında olduğu gibi bir müddet önce de okullarda başlattıkları dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Normal şartlar altında yılda iki defa tüm okullarda dezenfekte çalışması yaptıklarını ifade eden Yaman, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde düzenli bir şekilde salgın öncesi de dezenfekte çalışmalarını yapıyorduk. Koronavirüsün dünyada baş göstermesinden hemen sonra özellikle toplu taşıma araçları, vatandaşların toplu olarak kullandıkları alanları dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyordu. Bu konu üzerinde hassas bir şekilde durarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

Bugün en az 100 okulda dezenfekte çalışması yaptıklarını aktaran Yaman, "Dezenfekte çalışmalarında kullandığımız ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının onayladığı ilaçlar. Okullarda öğrencilerin sıklıkla kullandığı mekanlar, lavabolar, kapı, pencereler dezenfekte ediliyor." diye konuştu.

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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