Mardin Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması

7 saat önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı ile il genelindeki okul ve toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına hız verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı ile il genelindeki okul ve toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına hız verildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde bulunan tüm okullar ve toplu kullanım alanlarında, zararlı bakteriler, haşere, bakteri, mantar ve mikroplara karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bin 200 okulda öğrencilerin sıklıkla kullandığı mekanlar, kapı, pencereler ve korkulukları dezenfekte ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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