Mardin Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek

02.03.2022 16:07
Mardin Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, il genelinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla ücretsiz deneme sınavı gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, il genelinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla ücretsiz deneme sınavı gerçekleştirdi.

412 okulda eş zamanlı gerçekleştirilen deneme sınavına 8. sınıf düzeyinde 17 bin 353 öğrenci, lise düzeyinde ise 10 bin 304 öğrenci olmak üzere 27 bin 657 öğrenci katılım sağlayarak, sınava kısa süre kala eksikliklerini görerek, kendilerini değerlendirme imkanı buldu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin'de öğrencilerin sosyal, kültürel ve eğitsel olarak kapasitelerini güçlendirmek için çalışmalara tüm hızla devam ettiklerini belirterek, öğrencilerin sınav heyecanlarını yenmeleri açısından önemli ve değerli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Demirtaş, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Turizm, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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