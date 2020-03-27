Mardin Büyükşehir Belediyesinden hastanelere malzeme desteği - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında il ve ilçe devlet hastanelerinde kullanılması için 200 bin cerrahi eldiven, 50 bin cerrahi maske ve 10 bin el jeli dağıttı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, tüm Türkiye'nin takdirini kazanan sağlık çalışanlarına destek verdiklerini söyledi.

Hastanelere 200 bin cerrahi eldiven, 50 bin cerrahi maske ve 10 bin el jeli dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Yaman, "Sağlık çalışanlarına cerrahi eldiven ve maske dağıtımımız devam ediyor. Sağlık çalışanlarımızın sağlığı bizim sağlığımızdır. Gece gündüz demeden vatandaşın sağlığı için çalışan sağlıkçılarımızın yanındayız ve onlara desteğimiz devam edecek." diye konuştu.

Yaman, ekiplerinin resmi kurumlar, iş yerleri, sanayi siteleri, havaalanı, oteller, toplu taşıma araçları, eczaneler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar gibi bütün mekanlarda dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini de vurguladı.