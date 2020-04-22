Mardin Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesince yapılan sosyal incelemede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla gıda yardımına başladı.

Sosyal Hizmet Daire Başkanlığının hazırladığı, içerisinde makarna, pirinç, nohut, fasulye, kahvaltılık, yağ gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu koliler ekiplerce yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Ramazan boyunca 15 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşılması hedefleniyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını, ramazanda da desteklerinin süreceğini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine dikkati çeken Yaman, "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere daha önce de gıda kolisi dağıtımlarımız devam ediyordu. Ramazan dolayısıyla bu dağıtımları daha da hızlandırdık. Ekiplerimiz ramazan öncesi bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Ramazan boyunca yardımlarımız sürecek." dedi.

Bu zor günlerin birlikte beraberlik içerisinde daha kolay atlatılacağını ifade eden Yaman, "Bir ve beraber olduğumuz sürece bu süreci daha kolay ve sıkıntısız atlatırız. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle tüm Mardinli hemşehrilerimin ramazan ayını tebrik ediyorum." diye konuştu.