Mardin Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile 2020 yılı içerisinde yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin ihtiyacını giderdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2020 yılı içerisinde kadın, çocuk, yaşlı, engelli tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 2020 yılı içerisinde Alo 153 hattına 171 bin 996 çağrı geldi. Bu çağrılar doğrultusunda yapılan sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi vatandaş ve aileler belirlendi. Bu yıl 9 bin 400 çocuk Kulüp Başak'ın spor aktivitelerinden, 5 bin öğrenci buz pistinden yararlandı.

Kentte 500 vatandaş öz bakım, 3 bin 87 ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda dağıtımı yapıldı.

Bin 285 öğrenci giysi yıkama merkezine kayıt oldu, 81 bin parça giysi yıkandı. 760 kişi Hoşgeldin Bebek Projesinden yararlandı. İhtiyaç Merkezi yaklaşık 2 bin kişiye 13 bin parça mont, oyuncak, atkı ve ayakkabı dağıttı.

Doğum günü, cami temizliği, tekerlekli sandalye, ibadethane ulaşımı, psikolojik danışmanlık, şehit yakını ve gazi ziyareti, evde temizlik gibi hizmetlerle vatandaşlara ulaşıldı.