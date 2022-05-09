Mardin Büyükşehir Belediyesinden kadın personele e-ticaret eğitimi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi kadınların kentte özgü el emeği ile ürettiği ürünleri internet üzerinden dünyaya 11 dilde tanıtmak için e-ticaret eğitimi vermeye başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin kadim kültüründen beslenerek ortaya çıkan el emeği ürünleri dünyaya tanıtmak için atağa geçti.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan kurslar ile kadın kooperatiflerin el emeği göz nuru ile ürettiği reçel çeşitleri, nar ekşisi, pekmez, turşu, dağ kekiği, zahter, kurutulmuş sebze, bileklik, çanta, ev süsleri, tekstil ürünleri, oyuncak bebek, halı ve kilim gibi ürünleri dünyaya tanıtmak için e-ticaret uygulamasına geçiyor.

Kurs ve kadın kooperatiflerin ürettiği ürünlerin internet üzerinden satışa sunumu için yerel kooperatifler mağazasında her ürüne bir karekod tanıtımı yapılacak. Böylelikle Mardin'e gelerek ürünlerden alan insanlar dünyanın neresinden olursa olsun karekod uygulaması üzerinden aynı üründen alabilecek.

11 dil özelliğiyle müşterilerin, İngilizce, Arapça, İspanyolca gibi birçok dilde kullanabileceği e-ticaret sitesi ile uluslararası pazara ulaşmaları çok daha mümkün olacak.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, internet üzerinden yapılacak e-ticaret için kadın personele yönelik eğitim seminerleri düzenlemeye başladı.

MARMEK'te düzenlenen ilk eğitim seminerine Genel Sekreter Murat Süzen de katılarak, günümüz dünyasında e-ticaretin kazandığı öneme ilişkin bilgilendirme yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi E-Ticaret Yüksek Lisans programından Sultan Cica ise "E-ticaret nedir?", "E-ticaret nasıl yapılır?", "İnternet satış taktikleri nelerdir?" gibi konularda bilgiler verdi.