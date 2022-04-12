Mardin Büyükşehir Belediyesinden kaldırım çalışması - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında bulunan kaldırımlarda onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, vatandaşların sıklıkla kullandığı ve tahrip duruma gelmiş Diyarbakır yolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında bulunan kaldırımlarda çift yönlü olmak üzere başlattığı onarım çalışmalarını devam ediyor.

Yaklaşık 10 gündür devam eden çalışmalar kapsamında, ekipler tahrip olmuş ve kullanılamaz hale gelmiş kaldırım taşlarını kaldırarak çevre düzenlemesi yaptı.