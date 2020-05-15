Mardin Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 sürecinde vatandaşlara destek - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Valilik koordinasyonun kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları işbirliği ile ihtiyacı olan kurumların ve vatandaşların yanında olmaya devam ederek, binlerce vatandaşa ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi, Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla vatandaşlara gıda kolisi, temizlik malzemesi, eldiven, maske, dezenfektan, koruyucu tulum, ayakkabı, kıyafet yardımında bulunarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Belediye Kovid-19 tedbirleri kapsamında şu ana kadar, 1 milyon koruyucu maske, 110 bin eldiven, 24 bin gıda kolisi, 8 bin sıcak yemek, 3 bin adet 100 liralık alışveriş kartı, 8 bin temizlik ve hijyen ürünü, 37 bin katı el sabunu, 24 bin el temizleme jeli, 25 bin litre çamaşır suyu, 4 bin koruyucu tulum, 9 bin el temizleme dezenfekte spreyi, 320 çölyak hastaları için gıda paketi, 100 çocuğa doğum günü sürprizi, 30 bin kitap seti, 34 bin bot ayakkabı ve kıyafet, 20 tablet ve 8 bin oyuncak dağıttı.

Belediyenin maske, sabun, dezenfektan, temizlik ve hijyen malzemeleri, ıslak mendil, kolonya ve eldiven yardımları devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor süreçte devletin diğer kurumları gibi vatandaşları yalnız bırakmayarak, yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi.

"Valilik koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi bu süreçte sosyal belediyecilik anlamında güzel örnekler gösterdi. Sosyal Destek Grubu içerisinde yer alan ekiplerimiz gelen her talebi karşılamaya çalıştı." diyen Yaman, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar on binlerce vatandaşa temizlik, hijyen, dezenfekte malzemesi ile eldiven, maske ve koruyucu tulumu ücretsiz bir şekilde dağıttık. Yine ihtiyaç sahiplerini unutmayarak gıda kolisi, ayakkabı, kıyafet yardımında bulunduk. Çocuklarımıza sürpriz doğum günü düzenledik, onlara 30 bin kitap seti, tablet ve oyuncak hediye ettik. İlk günden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararlara, bilim kurulunun önerilerine tüm ülkede olduğu gibi Mardin'de vatandaşlarımız uyuyor. Bu durumu hep birlikte aşıyoruz inşallah. İnanıyorum ki ülke olarak da başaracağız. Mardin olarak hep birlikte kurallara uyarak başaracağız."