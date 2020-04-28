Mardin Büyükşehir Belediyesinden online yabancı dil eğitimi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan gençler için online yabancı dil eğitimi veriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezince, gençlerin yabancı dil eğitimine katkı sunmak amacıyla başlatılan çalışma ile A1 seviyesinde İngilizce, İtalyanca, Rusça ve Almanca eğitimleri belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden haftanın 4 günü 12.00 ile 13.00 saatleri arasında canlı olarak yayınlanıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek bu kapsamda desteklerinin de sürdüğünü söyledi.

Eğitme verdikleri destekle tedbirlere uyarak evde kalan öğrencilere yardımcı olduklarını kaydeden Yaman, "Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan YKS ve LGS öğrencilerine yönelik soru bankası ve konu anlatımlı ders kitapları, ilkokul öğrencilerine MEB onaylı okuma kitapları dağıtımına başlamıştık. Şu an dağıtımlarımız devam ediyor. Tedbirler kapsamında derslere ara verdiğimiz Gençlik Merkezimizde ise online yabancı dil eğitimleri veriliyor." diye konuştu.

Online yabancı dil eğitiminin gençlere büyük kolaylıklar sağladığına işaret eden Yaman, "Haftanın 4 günü İngilizce, İtalyanca, Rusça ve Almanca olmak üzere dört dilde eğitim veriliyor. Kadınlarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz ve hemşehrilerimizle hayatı eve sığdırarak bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabileceğimize inanıyorum. Onun için 'Hayat eve sığar Mardin', 'Evde kal Mardin', 'Evde hayat var Mardin' diyoruz." ifadelerini kullandı.