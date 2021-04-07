Mardin Büyükşehir Belediyesinden Suriyeli öğrenciler için etkinlik - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesinden Suriyeli öğrenciler için etkinlik

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Kulüp Başak, Suriyeli minik misafirlerini ağırlayarak, gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Kulüp Başak, Suriyeli minik misafirlerini ağırlayarak, gönüllerince eğlenmelerini sağladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, şehirde yaşayan Suriyeli çocukların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, savaşın acı hatıralarını unutturmak, yaralarını sarmak ve arkadaşlarıyla sosyalleşmelerini yardımcı olmak amacıyla Çocuk Aktivite Merkezi Kulüp Başak'ta etkinlik düzenledi. Yeşilli Gençlik Merkezinde eğitim alan 8-12 yaş arası 18 çocuk Kulüp Başak'a getirildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında etkinliğe katılan öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklar için ayrıca kütüphanede kitap okuma etkinliği de düzenlendi. Çocuklara çeşitli hediyeler verilmesinin ardından etkinlik son buldu.

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