Mardin Büyükşehir Belediyesinin logosu halk oylamasında - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesinin logosunun belirlenmesi için "Halk Oylaması" başlatıldı.

Dinlerin, dillerin ve kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı kadim şehrin tarihini yansıtacak Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlanan 5 logo vatandaşların beğenisine sunuldu.

Vatandaşlar, http://anket.mardin.bel.tr/ internet sitesinde yayınlanan 5 logo içerisinden beğendikleri tercih edebilecek.

Oylama, 17 Mart Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar sürecek.