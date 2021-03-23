Mardin Büyükşehir Belediyesinin logosu, halk tarafından belirlendi - Son Dakika

Kadim kentin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtacak Mardin Büyükşehir Belediyesinin logosunu belirlemek için başlatılan halk oylaması sonuçlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, oylamaya göre birinci sıradaki logo yüzde 40 ile en yüksek oyu alarak Mardin Büyükşehir Belediyesinin yeni logosu oldu.

Logonun hikayesi ise şöyle:

"Mardin'in genel siluetinin ana öğeleri olan dini yapıların vurgulanması, logonun en önemli unsuru olarak sembolize edilmiştir. Mardin mimarisinin en özgün simgelerinin başında gelen 'Kesme dilimli kubbe' bir açık hava müzesi olan Mardinde ilk göze çarpan yapı şekli olarak dikkat çekmektedir. Ulucami minaresindeki yazı ayrıntılarının öne çıkarıldığı ve Mardin taş işçiliğinin önemine vurgu yapılan bölümde, çapraz iç içe girmiş formlarla da 'birlikte yaşam kültürü' simgelenmektedir."