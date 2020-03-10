MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı - Son Dakika

MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı

6 saat önce

Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktıMARDİN'in Derik ilçesinde yeni cami yapılacağı için Merkez Çarşı Camisi'nin yıkımı yapıldı.

Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı

MARDİN'in Derik ilçesinde yeni cami yapılacağı için Merkez Çarşı Camisi'nin yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında küpler bulundu. Küplerin boş olduğu belirtilirken, vatandaşlar arasında 'hazine bulundu' söylentisi çıktı. Derik ilçesinde 1953 yılında yapılan Merkez Çarşı Camisi için 2 yıl önce yıkılıp, yeniden yapılması yönünde karar alındı. 750 kişi kapasiteli caminin yıkımına dün başlandı. Ancak yıkım sırasında cami duvarları arasına konulmuş boş küpler bulundu. Küpler incelenmek üzere Mardin İl Kültür Müdürlüğü'ne teslim edildi. Derik İlçe Müftülüğü açıklama yapmazken, Belediye Başkanlığı yetkilileri konunun kendileri tarafından da araştırıldığını, ilerleyen günlerde gerekli açıklamanın yapılacağını bildirdiler. Öte yandan bulunan küpler, ilçe halkı arasında 'hazine bulundu' söylentisinin yayılmasına neden oldu. Çok sayıda vatandaş, inşaat alanına akın etti. Polis ve belediye yetkilileri inşaat alanında önlem aldı.

'KÜPLER SESİN YANKILANMASINI ÖNLEMEK İÇİN KOYULDU'

İlçe halkından Ahmet Acır (82), Merkez Çarşı Camisi'nin yapıldığı yıl, 15 yaşında olduğunu anlatarak, "Cami yapımında kullanılan boş küpler, çevre illerden getirildi. Boş küpler, kapının üzerindeki yerleşkeye konuldu. Hazine diye bir şey yok. Ben 15 yaşındaydım, o günleri hatırlıyorum. Şimdi yıkımda çıkarılan küpleri, cami inşaatlarına bırakmak gelenekti. Küplerin, amacı camideki sesin yankılamasını önlemekti " dedi.

MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı

Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:59 Kaynak: DHA
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