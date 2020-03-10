MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı-2 - Son Dakika

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MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı-2
7 saat önce
MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı-2.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:58 Kaynak: DHA
MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı-2
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