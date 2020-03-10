MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı - Son Dakika
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MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı

6 saat önce

Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı (2)40 METRE UZUNLUĞUNDAKİ MİNARESİ HALAT YARDIMIYLA YIKILDIDerik ilçesinde 67 yıllık Merkez Çarşısı Camisi'nin yıkım çalışmaları sürüyor.

Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı (2)

40 METRE UZUNLUĞUNDAKİ MİNARESİ HALAT YARDIMIYLA YIKILDI

Derik ilçesinde 67 yıllık Merkez Çarşısı Camisi'nin yıkım çalışmaları sürüyor. Bu sabah saatlerinde caminin 40 metre uzunluğundaki minaresi halat yardımıyla kontrollü bir şekilde yıkıldı. İlçe sakinleri de camilerinin yıkımını görmek için inşaat alanına geldi.

ENKAZDA BULUNAN KÜPLER İNCELENECEK

Öte yandan 1953 yılında cami inşa edilirken ses yankılanmasını önlemek amacıyla çeşitli noktalara bırakılan yaklaşık 20 küp, yıkım çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Derik Belediyesi'nin, enkazda bulunan küpleri incelenmesi için Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne göndereceği bildirildi.

MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı

Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:43 Kaynak: DHA
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