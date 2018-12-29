Mardin Çankırı'dan Gönderilen Zpt'ler Nusaybin'den Geçti
55 dakika önce
Çankırı'dan gönderilen ZPT'ler Nusaybin'den geçtiÇANKIRI'dan Suriye sınırına gönderilen 14 Zırhlı Personel Taşıyıcı'yı (ZPT) taşıyan askeri konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçti.
Çankırı
'dan gönderilen ZPT'ler Nusaybin
'den geçti
ÇANKIRI'dan Suriye
sınırına gönderilen 14 Zırhlı Personel Taşıyıcı'yı (ZPT) taşıyan askeri konvoy, Mardin
'in Nusaybin ilçesinden geçti.
Çankırı'da konuşlu 28'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'ndan Suriye sınır hattındaki birliklere demiryoluyla gönderilen ve perşembe günü akşam saatlerinde Gaziantep
'e ulaşan askeri araçlardan 14 ZPT taşıyan 8 çekici, gece saatlerinde Nusaybin'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilçeden geçen askeri konvoy, Cizre
yönünde ilerleyip sınır hattına yönlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:02 Kaynak: DHA
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