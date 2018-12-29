Son Dakika Haberleri: Mardin Çankırı'dan Gönderilen Zpt'ler Nusaybin'den Geçti

Mardin Çankırı'dan Gönderilen Zpt'ler Nusaybin'den Geçti

55 dakika önce

Çankırı'dan gönderilen ZPT'ler Nusaybin'den geçtiÇANKIRI'dan Suriye sınırına gönderilen 14 Zırhlı Personel Taşıyıcı'yı (ZPT) taşıyan askeri konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçti.

Çankırı'dan gönderilen ZPT'ler Nusaybin'den geçti

ÇANKIRI'dan Suriye sınırına gönderilen 14 Zırhlı Personel Taşıyıcı'yı (ZPT) taşıyan askeri konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçti.

Çankırı'da konuşlu 28'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'ndan Suriye sınır hattındaki birliklere demiryoluyla gönderilen ve perşembe günü akşam saatlerinde Gaziantep'e ulaşan askeri araçlardan 14 ZPT taşıyan 8 çekici, gece saatlerinde Nusaybin'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilçeden geçen askeri konvoy, Cizre yönünde ilerleyip sınır hattına yönlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:02 Kaynak: DHA

Mardin, Nusaybin, Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esad Güçleri Münbiç'e Girdiğini İddia Etti, Dünyanın Gözü Suriye'ye Çevrildi Pentagon'dan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha Geldi

Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar 3 Kolla Doğan Bebeği 'Peygamber' İlan Edip İbadet Etmeye Başladılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 00:57:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin Çankırı'dan Gönderilen Zpt'ler Nusaybin'den Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]