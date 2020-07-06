Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Turhan'dan TOGÜ Rektör Şahin'e veda ziyareti - Son Dakika

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Turhan'dan TOGÜ Rektör Şahin'e veda ziyareti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesi ile Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'e veda ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesi ile Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'e veda ziyaretinde bulundu.

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Şahin, makamında kabul ettiği Turhan'a 3 senedir kentte yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Turhan ise, Tokat'ın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Tokat'ta çok güzel anılarım oldu. Tokat bana çok güzel dostlar kazandırdı. İyi ki sizleri tanımışım." ifadelerini kullandı.

Bünyamin Şahin, Mardin, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Turhan'dan TOGÜ Rektör Şahin'e veda ziyareti - Son Dakika
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