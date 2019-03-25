Son Dakika Haberleri: Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından İntihar Eden Terörist Hakkında Açıklama

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından İntihar Eden Terörist Hakkında Açıklama

1 saat önce

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden terörist hakkında açıklama yaptı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından İntihar Eden Terörist Hakkında Açıklama, System.String[]
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden terörist hakkında açıklama yaptı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından, bugün sabah saatlerinde cezaevinde intihar eden Medya Çınar ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Medya Çınar isimli şahsın Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ası suretiyle intihar ederek ölümü olayı ile ilgili yanlı, yanlış, maksadını aşan haberler yapıldığı görülmüş, kamuoyunu doğru bilgilendirme adına basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Medya Çınar'ın PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 26 Mayıs 2016 tarihinde gözaltına alındığı, 31 Mayıs 2016 tarihinde 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan' tutuklandığı, açılan kamu davası üzerine yargılanmasına, Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam olunduğu belirlenmiştir. Ayrıca 25 Mart 2019 tarihinde saat 09.14 sıralarında bulunduğu koğuşun banyo kısmında kendini asmak suretiyle intihara kalkıştığı, durumun koğuşta bulunun diğer tutuklu ve hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumu idaresine bildirmesi üzerine olaya müdahale edildiği, saat 09.24 sıralarında Ceza İnfaz Kurumunda hazır bekletilen ambulans ile Mardin Devlet Hastanesine sevkinin sağlandığı, burada yapılan kontrollerde Medya Çınar'ın öldüğü olduğu tespit edilmiştir. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanıldığı soruşturmanın titizlik ve hassasiyetle çok yönlü olarak sürdürülmektedir." denildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:03 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşık Olduğunu İtiraf Eden Didem Soydan'dan Şaşırtan Mesaj! Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller Son Dakika! İsrail Gazze'deki Hamas Hedeflerini vuruyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:17:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından İntihar Eden Terörist Hakkında Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]