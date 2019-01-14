Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş: "Kentte Uzlaşma ve Arabuluculuğu Arttırdık"

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, adalet sistemindeki uzlaşma ve arabuluculuğun toplumsal barışın sağlanmasında büyük önem sağladığını belirterek, kentte bu konuda son 3 ay içerisinde yüzde 40 civarında olan oranı yüzde 60'a çıkardıklarını dile getirdi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, adalet sistemindeki uzlaşma ve arabuluculuğun toplumsal barışın sağlanmasında büyük önem sağladığını belirterek, kentte bu konuda son 3 ay içerisinde yüzde 40 civarında olan oranı yüzde 60'a çıkardıklarını dile getirdi.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2018 değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başsavcı Ahmet Bektaş, kentte 2018 yılı içinde suç oranlarında yüzde 18-20'lik bir artışın olduğunu belirterek, "Tüm suçlarda geçerli olduğu gibi terör suçlarında anayasal düzene karşı işlenen suçlarda artış var. 2018 yılında adliyeye intikal eden olay sayısı 15 bin 251, 2017 yılında 13 bin 5 evrakla hazırlık evrakı kapanış yapılırken bu yıl yüzde 18-20'lik bir atış yaşanmış" dedi.



Vatandaşın adalet hizmetine erişmesi ve adaletin tahsis edilmesinin başlangıç noktasının savcılık olduğunu anlatan Bektaş, "Hazırlık aşamasında yeterli delil toplanması, yeterince delil yoksa da mağdur ve şüpheli aşamasında o stresli sürece son vermek için uğraşıyoruz. 2018 yılında gelen evrakı yüzde 85 oranında karara bağlanma aşaması yaşanmış. Bu, Türkiye ortalamasının oldukça yüksek bir ortalama" diye konuştu.



"Dosyaların karara bağlanması için ciddi bir çalışma yürütüyoruz"



2018 yılında çevre ülkelerde yaşanan olaylara bakıldığında suç oranlarında artış yaşanmasının normal olduğunu ve Mardin'in aşırı göç alan bir olduğunu anlatan Bektaş, şunları kaydetti:



"Terör olaylarında artış ile terör büromuzu güçlendirdik. Suçun türü bizim için önemli değil dosyanın karara bağlanması önemli. 5 bin 314 dosya terör suçu. Bu yüksek rakam ama bu Mardin ilinin bulunduğu konumdan kaynaklanıyor."



Yılın son 4 ayında savcı sayısının arttığını kaydeden Bektaş, şunları söyledi:



"Bizim için en önemli şey dosyaların karara bağlanması. Soruşturmanın hızla tamamlanması. Mardin'de sınır ili olmasından da kaynaklı olarak yaşanan suçların 5 bin 314 tanesi terör suçu. Savcı sayımızı artırarak dosyaların karara bağlanması için ciddi bir çalışma yürütülüyoruz."



"Mardin'de uzlaşma ve arabuluculuk anlaşmaları artıyor"



Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Türkiye'nin arabuluculuk ve uzlaşma dosyalarında birinci il seçildiğini kaydeden Bektaş, "Adalet sistemindeki yenilik uzlaşma ve arabulucu ile toplumsal barışın sağlanmasında büyük önem sağlamakta. Mardin'de son 3 ay içinde yüzde 40'lar civarında olan oranı yüzde 60'lara çıkardık. İnşallah bunu çok daha yüksek rakama çıkaracağız. Toplumsal barış ve huzur için savcıların iş yükünün azaltılmasında bakanlığımızın kurduğu bu sistem büyük önem arz etmekte" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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