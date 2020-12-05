Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yaşanan kaza kamerada - Son Dakika

Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yaşanan kaza kamerada
05.12.2020 14:39
Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yaşanan kaza kamerada Mardin'de Kasım ayı içerisinde meydana gelen bir trafik kazası mobese kameralarına yansırken, kazada otomobil sürücüsünün aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı görüldü.
Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yaşanan kaza kamerada
MARDİN - Mardin'de Kasım ayı içerisinde meydana gelen bir trafik kazası mobese kameralarına yansırken, kazada otomobil sürücüsünün aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı görüldü.
Mardin'de Kasım ayı içerisinde meydana gelen trafik kazasından biri mobese tarafından saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen trafik kazasında karşı yönden gelen özel bir otomobil sürücüsü aşırı hız yapması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen hafif ticari araca yandan çarparak durabildi.
Kaza sonrası her iki otomobilde yoldan çıkarak savrulduğu görülürken Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan görüntünün sonunda, 'Hız kurallarına uyulması ile bu kazalar olmayabilirdi' yazısı mesajı verildi.
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