Mardin'de, 1 çocuk annesi Gülbahar'ı erkek kardeşi öldürmüş (2) - Son Dakika

Mardin'de, 1 çocuk annesi Gülbahar'ı erkek kardeşi öldürmüş (2)
16.03.2021 17:10
TOPRAĞA VERİLDİMardin'de, erkek kardeşi tarafından evinde silahla vurularak, öldürülen Gülbahar Asabay'ın cenazesinin, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildiği belirtildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Mardin'de, erkek kardeşi tarafından evinde silahla vurularak, öldürülen Gülbahar Asabay'ın cenazesinin, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildiği belirtildi. Gülbahar Asabay'ın, dün akşam saatlerinde, Nusaybin Hacılar Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildiği öğrenildi.
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