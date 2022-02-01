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Mardin'de 1 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı - Son Dakika

Mardin'de 1 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

01.02.2022 15:09
Mardin'de 1 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

Mardin'de bir hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Mardin'de bir hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda evden hırsızlık, silahla tehdit, uyuşturucu ticareti yapma suçlarından aranan 17 kişi ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

Yakalanan hükümlü ve şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Araştırma, Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 1 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de 1 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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