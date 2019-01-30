Son Dakika Haberleri: Mardin'de 1 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Mardin'de 1 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

16 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 40 gram eroin ele geçirildi.

Mardin'de 1 Kilogram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 40 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 1 kilo 40 gram eroin ele geçirilirken, araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:27 Kaynak: İHA

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa
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