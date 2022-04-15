Mardin'de 1 kilogram eroin ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de 1 kilogram eroin ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı

15.04.2022 10:35
Mardin'de 1 kilogram eroin ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 1 kilo 10 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Uyuşturucu, Nusaybin, Mardin, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin'de 1 kilogram eroin ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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