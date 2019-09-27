Mardin'de 1 terörist ölü ele geçirildi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist ölü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist ölü ele geçirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Arıklı kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyonun sürdüğü belirtildi. - MARDİN
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