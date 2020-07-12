Mardin'de 1 terörist tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de 1 terörist tutuklandı
Mardin'de geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim olan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin'de geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim olan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstihbarat Başkanlığı ile Diyarbakır ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarının müşterek ikna faaliyeti sonucu 6 Temmuz 2020 tarihinde Hakkari Aktütün 34'üncü Hudut Tabur Komutanlığınca teslim alınan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli işlemleri tamamlanan Çiyager Botan kod adlı Ramazan Ertaş isimli terörist, çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:27 Kaynak: İHA
Son Dakika 00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı