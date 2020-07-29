Mardin'de 1 terörist yakalandı - Son Dakika

Mardin'de 1 terörist yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 1 terörist saklandığı evde yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 1 terörist saklandığı evde yakalandı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde isim ve sicil bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik başlatılan çalışma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Rüstem Derik kod adlı Serkan Ektiren isimli şahsın evinde olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından evine yapılan operasyon sonucu yakalanıp, gözaltına alınan Rüstem Derik kod adlı Serkan Ektiren isimli terörist, çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 07:02

Kaynak: İHA

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